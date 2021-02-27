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هل حقاً رفضت “موديرنا” تسليم اللقاحات إلى لبنان؟

منذ 3 ساعات
لقاح موديرنا

لقاح موديرنا

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أكد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة أن “ما يتم تداوله عن رفض شركة موديرنا تسليم لبنان منتوجها بعيد من الحقيقة” موضحةً أن “واقع الحال أن شركة موديرنا أبلغت الطرف اللبناني قبل فترة أنها لن تستطيع في العام 2021 إبرام أي اتفاق لارتباطها المسبق بتسويق منتوجها في خمس دول فقط، وأنها مستعدة لأن يسري اتفاقها مع لبنان حيز التنفيذ ابتداء من كانون الثاني 2022”.

وذكرت الوزارة “من يصرون على التشويش على عملها وتحريف الوقائع أنها لم تتوان عن التواصل المباشر أو عن إعطاء أذونات التفاوض للشركات الخاصة أو تسويق المبادرات الفردية والمجتمعية بهدف رفع نسبة التمنيع في أقصر مدة زمنية ممكنة.”

وأرفقت لائحة مفصلة بأسماء الشركات الخاصة التي حصلت على إذن التفاوض، طالبةً من وسائل الإعلام على اختلاف منصاتها نشر الأخبار الصحيحة وعدم تبني المغلوط منها.

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