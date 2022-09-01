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هل دعت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين للاعتصام غداً؟

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2022 12:04 صباحًا
اعتصام للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي

اعتصام للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي (أرشيفية)

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أوضحت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي في لبنان في بيان، أنها “لم تعلن عن اي اعتصام غدا الجمعة 2 ايلول أو مشاركة للمتعاقدين والمستعان بهم، بل أعلنت مواعيد الاجتماعات في المحافظات، لتعلن موعد اعتصام مركزي للمتعاقدين لاحقا”.

وأضاف البيان: “إنما رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي التي اعلنت الاعتصام غدا هي من أكملت العام الدراسي ولم تصعد على رغم ضياع الحقوق للملاك والمتعاقدين. وشاركت باعمال الانتخابات النيابية على رغم انها كانت ورقة ضغط كبيرة. وكذلك شاركت بالامتحانات الرسمية واطاحت بالاساتذة”…

وتابع البيان: “لذا، عن مبدأ وقناعة ان المبادئ لا تجزأ، وايضا لاننا اساس في اعداد الكوادر التربوية للتعليم الاساسي الرسمي، فنحن 70%، ولسنا تكملة عدد.

وعليه، نؤمن ان الجوع لا يوجع الا صاحبه وان الفرقعات التي تريد حفظ ماء الوجه لا صلة لنا بها لا من قريب ولا من بعيد. واقتضى التوضيح”.

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