هل سافرت عائلة رامي مخلوف من مطار بيروت بطريقة غير قانونية؟

أثير على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن عائلة رامي مخلوف وهو رجل أعمال سوري وابن عمة رئيس النظام السوري بشار الأسد، سافرت عبر مطار بيروت دون القيام بأي إجراء قانوني عبر طيارة خاصة وبمرافقة حزبية.

وأوضحت قيادة جهاز أمن المطار أن “المدعوة رزان عثمان زوجة المدعو رامي مخلوف دخلت الى لبنان مع عائلتها عبر طريق المصنع بتاريخ 2/10/2020 وغادرت عبر صالون البدل من المطار بنفس التاريخ متجهة الى دبي على متن الخطوط الجوية الإماراتية يرافقها ثمانية أشخاص من بينهم طفليها وقد تم فتح صالوني بدل بقيمة 500 ألف ليرة لبنانية للصالون الواحد ببرقيتين 1338 و1339 وقد حضروا بشكل طبيعي الى المطار وفق الآلية المعتمدة وتم توشيح جوازات سفرهم قبل صعودهم الى الطائرة وسلمت جوازاتهم باليد ولم يكن في وداعهم أي مسؤول حزبي كما يدعي الخبر، كذلك تم تمرير كل حقائبهم على آلات التفتيش بشكل طبيعي كباقي المسافربن فاقتضى التوضيح”.

ويذكر أنه طفى على الواجهة خلافا بين المخلوف والأسد منذ فترة قريبة، حيث تداولته الصفحات بعد أن نشر المخلوف سلسلة فيديوهات يشرح فيها الخلاف الذي وقع إثر تجميد أمواله في سوريا وإلقاء القبض موظفيه.