هل ستبدأ شركات التأمين باعتماد الدولار على سعر 3900 ليرة؟

أكد رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان إيلي طربيه لـ”المركزية” عدم المضي بهذه الخطوة قبل الحصول على موافقة مصرف لبنان، وقال: نطالب البنك المركزي بالسماح لشركات التأمين باعتماد الدولار المصرفي على سعر 3900 ليرة. لأن الشركة تقبض قيمة البوليصة من الزبون وفق سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة، في حين تدفع ثمن “قِطَع” السيارات على سبيل المثال، بحسب سعر السوق السوداء 12 ألف ليرة… فذ ظل هذا الواقع لن تستطيع أي شركة تأمين إطلاقاً، الاستمرار في هذا الوضع.

أضاف: من هنا أصبح من الضرورة اعتماد شركات التأمين الدولار المصرفي في تحديد سعر البوالص. وهذا حق مشروع لها في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، إذ لا يمكن الاستمرار في خدمة المضمونين من دون اعتماد سعر الصرف المحدّد وفق منصّة مصرف لبنان.

ولفت إلى أن “السبب الإضافي لوجوب اعتماد الدولار المصرفي، هو ارتباطنا الوثيق بالمستشفيات التي قرّرت اعتماد سعر منصّة مصرف لبنان في التعرفات الاستشفائية الجديدة، فهي تطلب من شركات التأمين تسديد الفواتير الاستشفائية إما بالليرة اللبنانية وفق سعر 3900 ليرة، أو دفع الفواتير وفق معادلة “نصف بالليرة بسعر المنصّة والنصف الآخر بالدولار الأميركي”… الأمر الذي يدفع بشركات التأمين مباشرةً، إلى قبض ثمن بوالصها عبر “شيك دولار” أو بالليرة اللبنانية بسعر 3900 ليرة لأن غالبية التكاليف الاستشفائية تسدّدها شركات التأمين، وبالتالي تجد هذه الأخيرة نفسها مُجبرة على اللحاق فوراً بتعرفات المستشفيات… وليس لدينا أي حل آخر”.

انطلاقاً من هذا العرض، كرّر طربيه مطالبته “باعتماد سعر منصّة مصرف لبنان رسمياً في قطاع التأمين، إن بالقبض أو بالدفع”.