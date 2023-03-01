هل ستتأثر أسعار السوبرماركت بالدولار الجمركي؟

رأى نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد ان تأثير قرار رفع الدولار الجمركي الى الخمسة وأربعين الفاً لا يذكر وانه لن يتجاوز الواحد في المئة لان غالبية المواد الغذائية والاستهلاكية معفاة من الجمرك اساساً.

وشدد فهد، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، على ان دولرة الأسعار في السوبرماركت تصب لمصلحة المواطن، من خلال الشفافية في الأسعار التي تمكّنه من المقارنة وبالتالي تعزيز المنافسة ايضاً بين سوبرماركت وأخرى، متوقعاً انخفاضاً في الأسعار.

وعن آلية الدفع، جدد فهد التأكيد ان الدفع سيبقى بالليرة اللبنانية مع استمرار اعتماد البطاقات المصرفية بنسبة خمسين في المئة، وأوضح ان سعر الصرف المعتمد سيظهر على شاشة على مدخل السوبرماركت او بإعلان مطبوع كما على فاتورة الشراء، لافتاً الى ان الامر لن يخلو من الارباكات لجهة مصدر تسعير دولار السوق السوداء وفق المنصات.