الأربعاء 9 شعبان 1444 ﻫ - 1 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل ستتأثر أسعار السوبرماركت بالدولار الجمركي؟

منذ ساعة واحدة
سوبرماركت

سوبرماركت

A A A
طباعة المقال

رأى نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد ان تأثير قرار رفع الدولار الجمركي الى الخمسة وأربعين الفاً لا يذكر وانه لن يتجاوز الواحد في المئة لان غالبية المواد الغذائية والاستهلاكية معفاة من الجمرك اساساً.

وشدد فهد، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، على ان دولرة الأسعار في السوبرماركت تصب لمصلحة المواطن، من خلال الشفافية في الأسعار التي تمكّنه من المقارنة وبالتالي تعزيز المنافسة ايضاً بين سوبرماركت وأخرى، متوقعاً انخفاضاً في الأسعار.

وعن آلية الدفع، جدد فهد التأكيد ان الدفع سيبقى بالليرة اللبنانية مع استمرار اعتماد البطاقات المصرفية بنسبة خمسين في المئة، وأوضح ان سعر الصرف المعتمد سيظهر على شاشة على مدخل السوبرماركت او بإعلان مطبوع كما على فاتورة الشراء، لافتاً الى ان الامر لن يخلو من الارباكات لجهة مصدر تسعير دولار السوق السوداء وفق المنصات.

    المزيد من أخبار لبنان

    اللواء عباس ابراهيم
    اللواء ابراهيم: لا مكان للتقاعد!
    زياد الحواط
    شكوى من الحواط أمام هيئة التفتيش القضائي بوجه القاضية عون
    المديرية العامة للأحوال الشخصية
    المديرية العامة للأحوال الشخصية: توقف التقدم بطلبات تصحيح القوائم الإنتخابيّة

    الأكثر قراءة

    طوني نمر
    الكشف عن تحرّك الفالق الشمالي لخليج الإسكندرون.. كيف سيتأثّر لبنان؟
    الشابة اللبنانية كريستا ماريا أبو عقل
    إنجاز فنيّ جديد.. شابة لبنانيّة تفوز على منافسها في "ذا فويس" كندا
    من زلزال تركيا
    "الصفيحة الأناضولية ضعيفة وخطرة".. عالم عراقيّ يتوقّع موعد "الزلزال المقبل"