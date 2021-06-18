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هل ستتغير تعرفة الإنترنت؟ إليكم إجابة مدير عام هيئة “أوجيرو”

18 - يونيو - 2021
كابل انترنت

كابل انترنت

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غرد مدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريدية عبر حسابه في “تويتر” كاتباً: “لا تغيير في تعرفة الإنترنت.. إذ أن الصلاحية لاتخاذ هكذا قرار تعود حصراً لمجلس وزراء مجتمعاً وقائماً.. فأقله وإلى حين تأليف حكومة ونيلها الثقة واجتماعها تجاهلوا قوائم التعرفة الوهمية والأهم تجاهلوا اصحابها الحقيقيين.. فهم من يهوّلون عليكم وليس نحن..”.

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