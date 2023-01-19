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هل ستتوقف السوبرماركت عن قبول البطاقات المصرفية ؟

منذ 5 دقائق
البطاقات المصرفية (Credit Card)

البطاقات المصرفية (Credit Card)

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أصدرت نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان بياناً قالت فيه: “تبعاً لقرار وزير المالية رقم 447 بتاريخ 16‏/1‏/2023 الذي يقضي بدفع نصف الرسوم الجمركية على السلع المستوردة نقداً بالليرة اللبنانية، فان النقابة تعلن أنها سوف تضطر آسفة لوقف قبول البطاقات المصرفية في حال تطبيق هذا القرار”.

‏وأوضحت النقابة أن “هذا القرار سيحول دون تمكن أصحاب السوبرماركت من إستخدام الأموال المقبوضة عبر البطاقات المصرفية في دفع الرسوم وما يترتب عليها للموردين، أي أن هذه الأموال ستبقى محتجزة في المصارف من دون أي قدرة على إستخدامها”.

وقالت: “على هذا الأساس تجد نقابة السوبرماركت نفسها مضطرة على إتخاذ هذا القرار بوقف قبول الدفع بالبطاقات المصرفية بالليرة اللبنانية”.

وإذ إعتذرت نقابة السوبرماركت من المواطنين، طالبت المسؤولين بـ”التراجع عن هذا القرار بأسرع وقت لوقف الضرر عن المؤسسات والمواطنين على حد السواء”.

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