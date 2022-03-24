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هل ستحل المجاعة في لبنان وهل من داعي للهلع؟

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 24 - مارس - 2022 8:36 مساءً
أمين سلام

أمين سلام

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طمأن وزير الإقتصاد والتجارة، أمين سلام أن لا مجاعة في لبنان، مشيرا الى أن لجنة الأمن الغذائي اجتمعت اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتأكيد على أن جميع المواد الغذائية الأساسية متوفرة في السوق.

الكميات تكفي لشهرين

وأضاف سلام، في حديث خاص لـ “صوت بيروت انترناشونالان”: القطاع الخاص وكل النقابات المعنية بموضوع الأمن الغذائي بما فيها المستوردين والسوبر ماركت والمطاحن وغيرهم شاركوا بالإجتماع، وأكدوا لنا أن الكميات الموجودة في السوق تكفي لشهرين، وعملية الإستيراد لا تزال مستمرة.

وأشار سلام الى أن التّخوف الكبير هو من ارتفاع الأسعار عالميا وتأثيرها على القدرة الشرائية للمستهلك اللبناني.

26 ألف طن من القمح

وشدد على أن كل المواد مؤمنة وفي طليعتها “القمح”، لافتا الى أن خلال الأسابيع القادمة سيصل الى لبنان حوال 26 ألف طن من القمح، ومصرف لبنان أمّن لهم اعتمادات.

وإذ أكد أنه من المرفوض التلاعب في الأسعار، أفاد سلام في اجتماع اليوم بأن وزارة الاقتصاد ستظل تلاحق الإحتكار والتلاعب في الاسعار.

توحيد الأسعار

وقال: الأهم اليوم هو أننا طالبنا المعنيين بأن نوحّد أسعار حوالي عشرين صنفا من المواد الغذائية التي يعتمدها الناس خلال الأعياد وفي شهر رمضان المبارك.

ولفت سلام الى أن جميع الملاحقات السابقة للسوبر ماركات والرقابة التي اعتمدتها الوزارة وتبين فيها أن هناك احتكار للبضائع أصبحت لدى القضاء.

وختم: انا كوزير اقتصاد طالبت القضاء بأن يأخذ أقصى العقوبات بحق كل من يحتكر مواد.

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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