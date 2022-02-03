هل سترتفع اسعار السيارات بشكل جنوني؟

اعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال ان وضع ارتفاع اسعار السيارات سيكون مرحليا، لان الدولة بحاجة الى ايرادات واعادة عمل القطاعات في الدولة.

واكد بوشكيان ان كل ما يخص المستهلك بالمباشر مثل المواد الغذائية سيعفى من الجمرك، الا البضائع المنتج منها في لبنان، شارحا ان كل شيء غير مصنع في لبنان لا جمرك عليه، وكل شيء مصنّع في لبنان زدنا الضرائب عليه لكي نحمي الصناعة الوطنية، لان هذا الامر اساسي لتدوير الاقتصاد.

كما واعطى امثلة عن المواد المعفية من الجمارك وهي: الشاي، القهوة، الادوية، المستلزمات الطبية، المتممات الغذائية وحليب الاطفال وغيرها من السلع الاساسية. وشدد على ان الهدف اليوم هو ان لا يتأثر المستهلك، مؤكدا ان لا جمارك على السلع الاساسية.