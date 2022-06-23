هل ستزيد تعرفة التغذية بالتيار الكهربائي؟

لفت الصحافي المتخصص بالشأن الاقتصادي خضر حسان الى ان موضوع رفع التعرفة للتيار الكهربائي مطلب ضروري ومحق ولكن يجب ان يتكامل مع موضوع الاصلاحات، مشددا على انه لا يمكن رفع التعرفة على الناس من دون اصلاحات.

وقال حسان في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال، انهم يربطون موضوع الكهرباء بموضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وترسيم الحدود وهذا الامر سياسي أكثر من ما هو مشكلة كهرباء.

وأضاف انه كان يمكن للبنان ان يحقق شروطا افضل من الترسيم في حال كان وضعه أفضل من ما هو عليه اليوم.

وعن اتفاق جرّ الكهرباء من الاردن والغاز من مصر، اكد حسان انه اذا تم هذا الاتفاق حكما نحتاج الى قرض من البنك الدولي، وفي حال تم الاتفاق على ترسيم الحدود هذا يسهل عملية اعطاء لبنان التمويل من البنك الدولي.