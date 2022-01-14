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هل ستعود شركة "لافاجيت" لتباشر أعمالها في طرابلس؟

14 - يناير - 2022
شركة "لافاجيت"

شركة "لافاجيت"

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أعلن رئيس بلدية طرابلس رياض يمق أن “عمال اللافاجيت سيباشرون ليلًا إزالة النفايات من شوارع مدن الفيحاء”.

وقال، في بيان: “إن مدير اللافاجيت العميد سعيد الرز أبلغني في اتصال هاتفي تعليق إضراب العمال، نتيجة سلسلة المشاورات التي أجريتها مع المسؤولين في الحكومة ونواب المدينة، الذين عملوا على إيجاد حلول ترضي العمال وتمكنهم من الحصول على مستحقاتهم، وسط أزمة اقتصادية خانقة في طرابلس وكل لبنان”.

وأكد “دعمه وتضامنه مع مطالب عمال شركة اللافاجيت”، داعيًا “المسؤولين إلى إيجاد حل دائم لعدم تكرار هذه الأزمة حيث تراكمت النفايات في شوارع مدن الفيحاء”.

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