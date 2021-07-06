هل ستقام امتحانات الثانوية العامة في موعدها؟

أعلنت مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي، ​هيلدا خوري​، أن الوزارة كانت جاهزة لإجراء إمتحانات ​الشهادة المتوسطة​ (البروفيه)، ولكن المشكلة كانت بمقاطعة الأساتذة”.

واكدت خوري أن “وزير التربية طارق المجذوب متمسك بإجراء امتحانات ​شهادة الثانوية العامة​ (البكلوريا)، والاساتذة لن يقاطعوا مراقبة هذه الامتحانات، وبالتالي الشهادة ستقام في موعدها”.

وكان وزير التربية طارق المجذوب قد أعلن أمس (الاثنين)، في بيان، الغاء الشهادة المتوسطة بشكل نهائي “لكي لا يبقى التلامذة رهينة التقلبات السياسية و الاقتصادية”، مؤكداً أنه “كان وسيبقى مع حقوق الاساتذة للرمق الاخير من عمر حكومة تصريف الاعمال بالرغم من أن بعض القوى ولمصالح سياسية خاصة يحاولون أن يوهموا الاساتذة بالعكس. فأولا وأخيرا المعلم هو الركيزة الاساسية للقطاع التربوي”.