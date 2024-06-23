هل ستقف أميركا الى جانب إسرائيل إذا اندلعت حرب؟

ذكرت “سي ان ان” أن الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس جو بايدن هي التي ستحدد طبيعة المساعدة العسكرية لتل أبيب إذا اندلعت حرب واسعة بينها وحزب الله.

وأشار تقرير للشبكة الأميركية إلى أن “الضمانات الأمنية التي وعدت بها الإدارة الأميركية حليفتها تل أبيب لا تتضمن وجود قوات أميركية على الأرض فعليا وألمح التقرير إلى وقوف أسباب وراء هذا القرار”.

وأضافت: “الآن، السبب وراء أهمية ذلك هو وجود خلاف علني للغاية بين نتنياهو ومسؤولي إدارة بايدن.. ونتنياهو ذكر سابقا أن الولايات المتحدة تمنع الأسلحة عن إسرائيل وهو ما رفضه مسؤولو الإدارة على الفور وقالوا إنهم لا يعرفون ما الذي كان يتحدث عنه نتنياهو”.

يشار إلى أن نتنياهو رد على مسؤولي الإدارة الأميركية بعد تصريحهم هذا وقال يوم الجمعة الفائت: “بالكاد يتم توفير بعض الأسلحة لإسرائيل”.