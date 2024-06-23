الأحد 17 ذو الحجة 1445 ﻫ - 23 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل ستقف أميركا الى جانب إسرائيل إذا اندلعت حرب؟

منذ 8 دقائق
A A A
طباعة المقال

ذكرت “سي ان ان” أن الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس جو بايدن هي التي ستحدد طبيعة المساعدة العسكرية لتل أبيب إذا اندلعت حرب واسعة بينها وحزب الله.

وأشار تقرير للشبكة الأميركية إلى أن “الضمانات الأمنية التي وعدت بها الإدارة الأميركية حليفتها تل أبيب لا تتضمن وجود قوات أميركية على الأرض فعليا وألمح التقرير إلى وقوف أسباب وراء هذا القرار”.

وأضافت: “الآن، السبب وراء أهمية ذلك هو وجود خلاف علني للغاية بين نتنياهو ومسؤولي إدارة بايدن.. ونتنياهو ذكر سابقا أن الولايات المتحدة تمنع الأسلحة عن إسرائيل وهو ما رفضه مسؤولو الإدارة على الفور وقالوا إنهم لا يعرفون ما الذي كان يتحدث عنه نتنياهو”.

يشار إلى أن نتنياهو رد على مسؤولي الإدارة الأميركية بعد تصريحهم هذا وقال يوم الجمعة الفائت: “بالكاد يتم توفير بعض الأسلحة لإسرائيل”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان
    المفتي قبلان: الحرب على الجبهة الجنوبية من صميم مصالح لبنان الإقليمية
    ريفي من بقاع صفرين: أجهضنا محاولة الفتنة بكل معنى الكلمة الى أن ظهرت الحقيقة
    النائب قاسم هاشم
    هاشم: المجتمع الدولي هو من يتحمّل مسؤولية الحرب وليس حزب الله

    الأكثر قراءة

    المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس السوري بشار الأسد
    الأسد لخامنئي.. لن أنضم إلى معركة وحدة الساحات!
    لبنان - كندا
    خشية وقوع الحرب.. كندا تستعد لإجلاء 45 ألف مواطن من لبنان
    قصف على جنوب لبنان
    خبر منسوب لرويترز بأن إسرائيل ستهاجم لبنان خلال 48 ساعة.. والوكالة توضح!