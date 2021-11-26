هل سنرى محطات مقفلة قريباً؟!!

رأى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أننا “نتجه نحو المجهول والوضع صعب”، قائلاًُ: سبق وحذّرنا بأنّ الـ10 في المئة التي ستُدفع بالدولار ستؤدي إلى رفع سعر البنزين والمازوت”.

وكشف أبو شقرا للـmtv بأنّ طلب المواطنين على كميات البنزين انخفض بنسبة 50 في المئة بسبب عدم قدرتهم على الدفع، موضحاً أنّ “ارتفاع سعر المحروقات يؤثر على أسعار السلع الغذائية وغيرها من الأمور”.

وأعلن أننا “سنرى محطات مقفلة قريباً ما يوقعنا بأزمة جديدة”.

أبوش قرا كان قد شدّد في تصريحات سابقة على أن لا قدرة للمحطات على تحمّل الـ 10% والإستمرار في الجعالة الحالية، واصفاً قرارات مصرف لبنان بالخاطئة وغير السليمة وطالبه بتأمين الدولارات للدواء والمحروقات.