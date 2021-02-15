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هل سنشهد توقفاً للإنترنت في لبنان غداً؟

16 - فبراير - 2021
الإنترنت

الإنترنت

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أوضح مدير عام “أوجيرو” عماد كريديّة أن ما سيحصل غداً هو صيانة دوريّة لكابل الانترنت القادم من فرنسا تبدأ من الساعة ٤ بعد الظهر وتنتهي في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء.

وأكد كريدية أننا لن نشهد توقّفاً للانترنت في لبنان.

في سياق متصل، أكدت منصة impact أنه بإمكان المواطنين أخذ أذونات الخروج منذ اليوم.

وأعلنت منصة IMPACT المشتركة أنه، واستدراكاً لأي عطل في شبكة الانترنت غداً، بإمكان المواطنين أخذ أذونات الخروج منذ اليوم.

وكانت هيئة أوجيرو قد أشارت في وقت سابق الى أن كابل IMEWE سيشهد أعمال صيانة من قبل المزوّد الفرنسي في مرسيليا الثلاثاء لمدّة قد تتجاوز الـ٢٤ ساعة مما قد يتسبب باضطرابات على شبكة الإنترنت المحلّية.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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