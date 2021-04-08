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هل سيبقى قطاع الدواجن قادراً على تلبية حاجات اللبنانيين خلال شهر رمضان؟

8 - أبريل - 2021
دواجن

دواجن

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طمأن أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس في بيان، الى “قدرة قطاع الدواجن في لبنان على تأمين وتلبية حاجات اللبنانيين من لحم الدجاج بشكل كامل لا سيما خلال فترة شهر رمضان المبارك، وإلى استمرار استقرار أسعار الدواجن في حال لم تتغير معطيات وعوامل أساسية تتعلق بالدعم المعتمد الآن للقطاع وسعر صرف الدولار”.

وقال: “إن وجود اكتفاء ذاتي في لبنان من لحم الدجاج اليوم، هو انجاز كبير يسجل للقطاع والقيمين عليه، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية وانخفاض قدرات المواطنين الشرائية وما نعانيه من شح شديد في السيولة بالعملات الأجنبية التي تجعل موضوع الاستيراد من الخارج لتلبية حاجات لبنان من اللحوم، شبه مستحيل”.

وشدد على ان “قطاع الدواجن هو من القطاعات الأساسية والاستراتيجية في البلاد التي يجب الحفاظ عليها خصوصا في هذه المرحلة الشديدة الصعوبة نظرا لأهميته ودوره الحيوي في توفير البروتيين للشعب اللبناني وأيضا من أجل البناء عليه في مسيرة نهوض لبنان”، مؤكدا “ضرورة توفير كل الرعاية والدعم والحوافز اللازمة لهذا القطاع ولجميع العاملين فيه لتمكينه من الاستمرار في تأدية واجبه الوطني الذي يدخل في صلب الحفاظ على أمن اللبنانيين الغذائي”.

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