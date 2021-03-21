هل سيتم استدعاء القاضية عون أمام محاكم دولية؟

علم موقع mtv أن عدداً من مكاتب المحاماة الدوليين، وكلاء رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL أنطون صحناوي، بدأوا تحضير سلسلة دعاوى قضائية ضد القاضية غادة عون لملاحقتها في محاكم فرنسا وسويسرا وبلجيكا والولايات المتحدة بعدد من الجرائم التي ارتكبتها وتمعن في ارتكابها عبر محاولة الإساءة لسمعة صحناوي ومصرف SGBL، وخصوصاً أن صحناوي هو اللبناني الوحيد الذي يملك مصرفاً في الولايات المتحدة ويعمل في كل أعماله بموجب أعلى معايير الشفافية عالمياً.

ومن المنتظر أن يتم استدعاء غادة عون إلى عدد من المحاكم الأوروبية والأميركية في الدعاوى المنتظرة، ما سيكشف حقيقة الخلفيات التي تحركها خدمةً لفريقها السياسي.