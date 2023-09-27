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هل سيتوقف المركزي عن دفع رواتب موظفي القطاع العام بالدولار؟

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2023 10:19 مساءً
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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يستمر مصرف لبنان حتى اليوم بقرار دفع رواتب أجور موظفي القطاع العام بالدولار الأمريكي على حوالي 4000 موظف من بينهم القوة الأمنية والعسكرية. وكان قد صدر الأسبوع الماضي تبيان على أن هناك اختلاف داخل المجلس المركزي في مصرف لبنان على ضرورة استمرارية المصرف بتأمين الدولار لموظفي القطاع العام وخاصة أن اليوم هناك ثبات في سعر الصرف.

استطلعت صوت بيروت إنترناشيونال من مصادرها الخاصة المقربة من المجلس المركزي في مصرف لبنان حول هذا التباين ليتبن بأن يوم الاثنين تم الاتفاق بالإجماع على اتخاذ قرار باستمرار تأمين رواتب القطاع العام خلال شهري أيلول وتشرين الأول بالدولار الأمريكي.

وأضافت المصادر أن الكتلة النقدية للرواتب والأجور الشهرية تبلغ 7 آلاف مليار وهذه الكتلة تأتي من العائدات الحكومية.

وتابعت المصادر لصوت بيروت إنترناشيونال أن قرار الحاكم مع المجلس المركزي هو انطلاقاً من قانون النقد والتسليف، وشددت المصادر أنها ستسمر عملية شراء الدولار من السوق لتأمين الرواتب والأجور حصراً لموظفي القطاع العام.

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