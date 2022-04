هل سيزور البابا لبنان؟… تفاصيل من مراسلنا في روما

أفاد مراسل “صوت بيروت انترناشونال” من روما بأن هناك زيارة مقررة بابا الفاتيكان الى لبنان، مشيرا الى انه ليست هناك أي تفاصيل عن هذه الزيارة.

وكشفت معلومات خاصة لصوت بيروت انترناشونال ان البابا فرنسيس وخلال زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الى روما، كان قد أدلى بتوصيات للبنان أهمها محاسبة من ارتكب جريمة مرفأ بيروت، وانصاف الضحايا.

وتضيف المعلومات ان الفاتيكان أوصى أيضا بالقيام بخطوات اصلاحية سريعة من قبل الحكومة اللبنانية.

وأكدت المعلومات لموقعنا ان تبليغ السفير البابوي في لبنان الرئيس عون بزيارة البابا فرنسيس في حزيران المقبل كلام غير دقيق ولم يتبلغ الفاتيكان هذا الامر، لذلك لم يرد السفير البابوي في لبنان على اي اتصال له علاقة بهذا الموضوع.

The President of Lebanon says Pope Francis will visit the country in June. To date, the Vatican has not confirmed the visit. https://t.co/5McwqK2P6P

— Christopher White (@cwwhiteNCR) April 5, 2022