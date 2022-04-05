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هل سيزور البابا لبنان؟… تفاصيل من مراسلنا في روما

منذ 6 ساعات
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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أفاد مراسل “صوت بيروت انترناشونال” من روما بأن هناك زيارة مقررة بابا الفاتيكان الى لبنان، مشيرا الى انه ليست هناك أي تفاصيل عن هذه الزيارة.

وكشفت معلومات خاصة لصوت بيروت انترناشونال ان البابا فرنسيس وخلال زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الى روما، كان قد أدلى بتوصيات للبنان أهمها محاسبة من ارتكب جريمة مرفأ بيروت، وانصاف الضحايا.

وتضيف المعلومات ان الفاتيكان أوصى أيضا بالقيام بخطوات اصلاحية سريعة من قبل الحكومة اللبنانية.

وأكدت المعلومات لموقعنا ان تبليغ السفير البابوي في لبنان الرئيس عون بزيارة البابا فرنسيس في حزيران المقبل كلام غير دقيق ولم يتبلغ الفاتيكان هذا الامر، لذلك لم يرد السفير البابوي في لبنان على اي اتصال له علاقة بهذا الموضوع.

وافادت المعلومات الخاصة انه مثل هذه الزيارات من الممكن ان تتأجل او تلغى، وكانت قد حصلت لاكثر من مرة وفي اكثر من بلد نتيجة عدم تنفيذ هذه الدول التوصيات التي كانت قد ارسلتها الجهة العليا في الفاتيكان اي البابا فرنسيس.

ولفت مراسل صوت بيروت انترناشونال الى ان الدوائر الموجودة في الفاتيكان كانت قد أثارت بعض الاستياء والسخرية من زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع وفد كبير جدا من عائلته الى الفاتيكان.

كما وكشفت المعلومات لموقعنا ان زيارة البابا فرنسيس الى لبنان في حزيران المقبل لم تنفَ ولم تأكد من الدوائر الاعلامية الموجودة في الفاتيكان، الا ان حتى اللحظة هناك غموض عن تاريخ زيارة البابا الى لبنان.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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