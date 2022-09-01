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هل سيواصل موظّفو "أوجيرو" إضرابهم؟

منذ 9 دقائق
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أعلن رئيس نقابة هيئة موظفي “أوجيرو” “ايلي زيتوني” “الاستمرار في الإضراب إلى أن يُتّخذ القرار بتحسين أوضاعنا”. وقال: “نحن لم نوقف السنترالات، انما توقفت بسبب الأعطال”.

وأضاف: “سنعقد اجتماعًا مع وزير الإتصالات ظهرًا والإضراب “ماشي” حتى اتخاذ قرار”.

وقال النقيب: “الاجتماع بدأ باكرًا، و كان يهمنا ان نوضح بعض النقاط أهمها أن الاتهام الذي يقول إننا أوقفنا السنترالات باطل”، مؤكدًا أنه بانتظار المعطيات الجديدة، الإضراب مستمر ولن يتوقّف.

في السياق نفسه، أشار الى أنه “يهمنا الاستعجال بتحقيق مطالبنا ونريد أن يسير كل شي على عجل، كما نريد أن يحصل الموظفون على أدنى الحقوق كالدخول الى المستشفى، أو تسجيل أولادهم في المدارس”.

وقال زيتوني إنّ هناك جلسة ثانية الساعة الثاثة مع وزير الاتصالات، واعتمادًا على المعطيات الجديدة، يبنى على الشيء مقتضاه.

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