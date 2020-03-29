هل سيُصنّف لبنان من بين الدول الموبوءة؟

لفتت مصادر وزير الصحة عبر “الأنباء” الى ارتياحه للنتائج التي تصدر عن منظمة الصحة العالمية باتجاه لبنان وإمكانية عدم تصنيفه من بين الدول الموبوءة، حيث يمكن القول ان الوضع لا زال تحت السيطرة ولم تصل الامور الى مرحلة الانتشار السريع.

لكنها أكدت أنه لا يمكن الركون إلى ذلك بل يجب مواصلة تشديد كل الإجراءات حتى الانتهاء التام للتهديد الصحي.

ولفتت المصادر إلى الحس العالي من المسؤولية لدى المواطنين الذين يلتزمون منازلهم فذلك يبقى الحل الأمثل. وأكدت أن التزام اللبنانيين بالتعبئة العامة لغاية 12 نيسان المقبل قد يؤدي الى عدم ارتفاع اعداد المصابين ما يؤشر الى امكانية التغلب على الوباء.

مصادر وزير الصحة نقلت عنه ترحيبه بالمبادرات الفردية التي تقوم بها بعض القوى السياسية من خلال تقديم مراكز للحجر الصحي، ما يبعث على الارتياح من خلال مشاركة كل القوى السياسية بالمسؤولية والتصدي لكورونا.

التعبئة العامة منعت انتشار “كورونا”

فيما أفادت مصادر طبية مطلعة انّ إجراءات الحكومة اللبنانية التي اتخذت من خلال التعبئة العامة ومنع التجول ليلاً وحصريّته في النهار، قد تكون حالت دون الانفلاش الذي يشهده فيروس “كورونا” في معظم الدول الأوروبية الغارقة في هذا المستنقع.