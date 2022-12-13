بري يدعو الى جلسة انتخاب الخميس.. هل طار الحوار؟

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة للمجلس، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في 15 الحالي، وذلك لانتخاب رئيس الجمهورية.

ووفق معلومات mtv: فإن هذه الدعوة تعني أن لا حوار.

هذا وقد انتهت الجلسة التاسعة وفُقد النصاب في الدورة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس الماضي دون نتيجة إيجابية.

وتوزّعت الأصوات في الجلسة على الشّكل الآتي: 39 صوتاً لميشال معوّض و39 ورقة بيضاء و5 أصوات لعصام خليفة و9 أصوات لـ”لبنان الجديد” و1 “لأجل لبنان” وصوت واحد لزياد بارود وصوت واحد لصلاح حنين و3 أصوات لبدري ضاهر وصوت واحد لفوزي أبو ملهب وصوت واحد لـ”التوافق” وصوت لـ”معوّض بدري ضاهر” و4 أصوات ملغاة.