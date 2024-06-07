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هل طلب هوكشتاين من حزب الله التوسط مع حماس!

منذ ساعتين
الموفد الأميركي آموس هوكشتاين

الموفد الأميركي آموس هوكشتاين

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نقلت الـ “mtv” معلومات مفادها انه يجري في الكواليس ترتيب زيارة يقوم بها المسؤول في حزب الله وفيق صفا إلى المملكة العربية السعودية بوساطة من دولة خليجية.

وكشفت معلومات mtv ان الموفد الأميركي اموس هوكشتاين طلب منذ فترة وليس الآن من رئيس مجلس النواب الأميركي نبيه بري الطلب إلى حزب الله التوسط لدى “حماس” لوقف إطلاق النار، مشيرة الى ان رد “حزب الله” على طلب هوكشتاين كان رفض الدخول بوساطة لدى “حماس” إلا أن بري نصح “الحزب” يومها ألا يكون رده صدامياً فأتى الرفض مخفَّفاً.

ولفتت المعلومات الى ان الولايات المتحدة سبق وطلبت من الإمارات التدخل لدى حزب الله لإقناعه بوقف إطلاق النار وهذا كان سبب زيارة الحاج وفيق صفا إلى الإمارات منذ نحو الشهرين ونصف.

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