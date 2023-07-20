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هل طويت المبادرة الفرنسيّة بمعادلتيها؟

منذ 46 دقيقة
علم لبنان في العاصمة الفرنسية باريس

علم لبنان في العاصمة الفرنسية باريس

الأنباء الكويتية
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تشير آخر القراءات لبيان الاجتماع «الخماسي» من أجل لبنان في الدوحة، إلى أنّه طوى صفحة المبادرة الفرنسية بمعادلتيها: رئاسة الجمهورية لسليمان فرنجية ورئاسة الحكومة لنواف سلام، والحوار من أجل التوافق على رئيس، الذي أطلقه الثنائي الشيعي «أمل وحزب الله» وتبناه الفريق الفرنسي، خلال مرحلة باتريك لوريل، امتدادًا إلى الموفد جان إيف لودريان.

واللافت أنّه بعد الاجتماع السابق للخماسي في باريس لم يصدر بيان عن المجتمعين، دلالة على الفشل، في الاتفاق فيما بينهم، أما في الدوحة فقد تكلل الاجتماع ببيان مشترك وضع النقاط على الحروف، فتجاهل الدعوات للحوار، وأكد انتخاب النواب لرئيس الجمهورية، واستتبع البيان الرسمي المشترك بيانات تأكيدية لاحقة، عن وزارات الخارجية من الدول المشاركة.

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