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هل عادت خدمة الإنترنت إلى طبيعتها؟

17 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 17 - فبراير - 2021 12:55 مساءً
عماد كريدية

عماد كريدية

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بشّر المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية اللبنانيين بأن “أعمال الصيانة التي لم تخلُ من المفاجآت من قبل الجانب الخارجي، قد أُنجزت وعادت خدمة الإنترنت لطبيعتها”.

وأثنى على “عمل فرق أوجيرو الفنية التي أحسنت في إدارة هذه العملية الحساسة لجهة تأمين إستمرارية الشبكة المحلية بنسبة تجاوزت ٨٠ %”.

واضاف: “ان قدرة أوجيرو على التحكم بوجهة حركة مرور الداتا ونقلها بالكامل إلى كوابل أخرى إضافة إلى تعديلها للسعات والسرعات تفادياً لأي إحتقان قد حالت دون توقف الخدمة بالكامل، ما يزيدنا ثقة بأنه من الصعب جداً عزل لبنان رقمياً عن الخارج إن كان بسبب أعمال صيانة أو لأي أسباب أخرى، سيما وأننا نعمل على زيادة السعات المخصصة للبنان على مختلف الكوابل البحرية من أجل خلق توازن فيما بينها، وذلك تفادياً لحدوث إحتقان في حركة مرور الداتا.. ما يجعلنا مستعدين لمواجهة تحديات أصعب من تلك التي واجهناها في الساعات الأخيرة”.

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