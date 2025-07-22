الثلاثاء 27 محرم 1447 ﻫ - 22 يوليو 2025 |
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هل لبنان ذاهب نحو مواجهة عسكرية؟.. مصادر تكشف التفاصيل!

منذ 5 دقائق
الموفد الأميركي توم باراك

الموفد الأميركي توم باراك

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أكّدت مصادر “الحدث” في بيروت الى أنّ زيارة المبعوث الأميركي توم باراك الحالية خرجت بنفس نتيجة الزيارة السابقة، مشيرةً الى أنّ لبنان طلب من الأميركيين تحقيق أحد مطالبه حتى يواجه به حزب الله.

وأوضحت المصادر أنّ حزب الله يسعى لإلقام اللوم على الدولة للتنصل من مسؤوليته، محذّرة من أن حالة المراوحة الحالية تفتح الباب أمام تطور الوضع عسكرياً.

ونقلت المصادر أنّ إسرائيل رفضت تقديم أي تنازل.

وأشارت المصادر الى انّه يمكن اختصار زيارة بارّاك بأنه لم يقدّم جديدًا و لم يأخذ أي جديد، ولافتة الى أنّ الجميع متفق أن لبنان ذاهب لشكل جديد من المواجهة العسكرية.

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