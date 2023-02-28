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هل لبنان مهدد بانتشار فيروس ماربورغ؟

منذ ساعة واحدة
ماربورغ هو حمى نزفية فيروسية شديدة العدوى

ماربورغ هو حمى نزفية فيروسية شديدة العدوى

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أكد النائب عبد الرحمن البزري أن “المشكلة السياسية انعكست على الوضعين الاقتصادي والمعيشي”، مشيراً إلى أننا “نعيش اليوم ليس في حالة شغور رئاسي فحسب، بل في حال تعطل مؤسسات الدولة وتفكّكها وانهيارها”.

ورأى في حديث الى “صوت كل لبنان”، أنّ “الحل السياسي ما زال مستعصياً ولا بوادر سريعة للحل، والأخطر أنّ الديناميكية الداخلية لانتخاب رئيس للجمهورية تبدو معطّلة”، لافتاً إلى أن “لبنان أمام فترة ليست بقصيرة من الشغور واستمرار التعطيل وظهور الأزمات”.

ورداً على سؤال عن دولرة البضائع، اعتبر البزري أنّها “فرضت نفسها في حكم الواقع لاسيما بسبب التقلبات في سعر الدولار في اليوم الواحد”، لافتاً إلى أنه “على الرغم من وضع مؤشر للدواء من قبل وزارة الصحة، إلّا أن التقلب في الأسعار يدفع المواطن أحياناً إلى تخزين أدوية، كما يتسبّب باختفاء الدواء من الأسواق”.

أمّا عن فيروس ماربروغ، فأوضح البزري أنه “فيروس خطير ومميت، لكن وبائياً يمكن حدّه لأنّ المصابين به لا يستطيعون التنقل، وبالتالي يمكن احتواؤه في إسبانيا”.

وطمأن إلى أن لبنان “ليس في خطر، إنما احتمال دخول الفيروس وارد في ظل حركة السفر من بلد إلى آخر”.

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