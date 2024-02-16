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هل لبنان مُستثنى من قرار "الأونروا"؟

منذ 54 دقيقة
مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان

مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان

"نداء الوطن"
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علم أنّ لبنان سيكون مستثنى من قرار “الأونروا” وقف تقديماتها للاجئين الفلسطينيين وذلك بناء على جهود محلية ودولية ومراسلات أجراها سفراء أكثر من دولة أوروبية توصي باستثناء لبنان من القرار لانعكاساته الخطيرة على اللاجئين وعلى لبنان.

وكان ميقاتي قد دعا في وقت سابق من شهر شباط\فبراير 2024، الدول المانحة الى “اعادة النظر في موضوع وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا”، لان التمويل يشكل حاجة ملحة وضرورية لقضية لم يخترها الفلسطينيون بل فرضت عليهم فرضاً”.

كما دعا الدول المانحة الى “النظر في وضع “الاونروا” في لبنان بطريقة استثنائية، لان هناك خصوصية لبنانية ينبغي أخدها بعين الاعتبار”.

وشدد على أنه سيتواصل مع الدول المانحة في المؤتمرات واللقاءات التي يعقدها “لحضهم على اعادة النظر في هذا الموضوع بالنظر الى تداعياته وتأثيراته المباشرة على مجمل الواقع اللبناني”.

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