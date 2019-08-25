هل مصرف لبنان قادر على استيعاب “صدمة” تراجع التصنيف؟
وفقاً لمعلومات “اللواء” فإن مصرف لبنان قادر على استيعاب صدمة تراجع التصنيف، باعتراف وكالة التصنيف الدولية الأولى في العالم التي أبقت على تصنيف لبنان بدرجة -B.
المزيد من الأخبار
المصدر اللواء
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وفقاً لمعلومات “اللواء” فإن مصرف لبنان قادر على استيعاب صدمة تراجع التصنيف، باعتراف وكالة التصنيف الدولية الأولى في العالم التي أبقت على تصنيف لبنان بدرجة -B.
المصدر اللواء
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.