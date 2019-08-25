هل مصرف لبنان قادر على استيعاب “صدمة” تراجع التصنيف؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

وفقاً لمعلومات “اللواء” فإن مصرف لبنان قادر على استيعاب صدمة تراجع التصنيف، باعتراف وكالة التصنيف الدولية الأولى في العالم التي أبقت على تصنيف لبنان بدرجة -B.

المصدر اللواء