أخبار لبنان

هل مصرف لبنان قادر على استيعاب “صدمة” تراجع التصنيف؟

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وفقاً لمعلومات “اللواء” فإن مصرف لبنان قادر على استيعاب صدمة تراجع التصنيف، باعتراف وكالة التصنيف الدولية الأولى في العالم التي أبقت على تصنيف لبنان بدرجة -B.

 

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المصدر اللواء

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