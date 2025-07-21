هل من أزمة بنزين جديدة؟

توضيحًا للبلبلة التي أثيرت حول توفر مادة البنزين في الأسواق اللبنانية، أكّد نقيب أصحاب الشركات المستوردة للنفط مارون شمّاس، في حديث لإذاعة “صوت كلّ لبنان”، ألا أزمة بنزين وأن الشركات تنتظر أن تتبلّغ من قبل الجمارك لدفع البضاعة التي سحبت الجمعة على أساس الضريبة الجديدة للقدرة على تسليم البضاعة، وذلك بعد أن أصدر وزير الطاقة جو الصدّي نهار الجمعة جدول تركيب أسعار جديد خاليًا من الضريبة التي كان قد وضعها مجلس الوزراء على البنزين والمازوت، وبالتالي إلتزمت الشركات بذلك والمحطات سعّرت البضاعة وفق السعر الجديد، إلا أن الجمارك لم تُبلّغ رسمياً بحذف الضريبة القديمة وبالتالي فإنّ الشركات بقيت تدفع ضريبة الجمرك في اليوم الثاني وفق التسعيرة غير المعدلة”.

من زاوية آخرى أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج براكس أن المحطات تستقبل السيارات التي تملأ خزاناتها بانتظار تعديل إلغاء ضريبة المحروقات على البيانات الجمركية والذي أدى إلى توقف شركات استيراد المحروقات عن تسليم المحروقات إلى المحطات .

واعلن براكس أن محطات المحروقات تعرضت لخسائر تقدر بين مليون ومليون نصف دولار بسبب وجود كميات من المحروقات في خزاناتها على سعر ضريبة المحروقات وبالتالي كان من المفترض بوزير الطاقة أن يمهل المحطات ليومين إضافيين كي تبيع مخزونها القديم وتبدأ البيع على السعر الجديد.

واكد براكس أن العمل في محطات المحروقات يجري طبيعيا بانتظار حل مسألة البيانات بين وزارة المالية والجمارك وشركات استيراد المحروقات.

وأشارت معلومات إلى أن الشركات المستوردة للنفط توقفت عن تسليم مادتيّ البنزين والمازوت بسبب عدم تعديل إدارة الجمارك اللبنانية الرسوم وفق الجدول الذي صدر الجمعة الفائت من قبل وزارة الطاقة والمياه بعد قبول مجلس شورى الدولة الطعن بالضريبة على المحروقات.