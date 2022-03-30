هل من أزمة بيانات قيد في أقلام النفوس؟

نفت المديرية العامة للأحوال الشخصية “الأخبار الكاذبة التي تُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ حول أزمة بيانات قيد في قلم نفوس #طرابلس، وعن استغلال وابتزاز للمواطنين لكسب أموال غير مشروعة”.

وأكّدت في بيان أنّه “لا وجود لأزمة بيانات قيد في قلم نفوس طرابلس ولا في أيّ قلم نفوس آخر، ذلك أن المديرية اتخذت الإجراءات اللازمة لتزويد كافة الأقلام بأعداد بيانات القيد اللازمة لها لا سيّما الإفرادية منها، بحيث يتمّ مراعاة أعداد بيانات القيد الصادرة عنها أسبوعياً”.

وأشارت إلى أنّه “يوجد في قلم نفوس طرابلس أسبوعياً ما لا يقل عن 2000 بيان قيد إفرادي ويتخطّى أحياناً العدد 3000 بيان قيد، علماً، أن أعداد بيانات القيد الصادرة عن القلم أسبوعياً لا تتجاوز ما يتمّ تزويده بها في الحالات القصوى للعمل، وذلك خلافاً لما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي عن تزويد القلم بـ300 بيان قيد فقط”.

إلى ذلك، أشارت المديرية إلى أنها “اتخذت كافة التدابير والإجراءات للحدّ من استغلال المواطنين في مدينة طرابلس وتحسين وتطوير العمل في قلم النفوس، وهي ستواصل عملها بغية تأمين مصالح المواطنين من دون أيّ تأخير أو تلكؤ، ليس فقط في طرابلس بل في كافة المناطق اللبنانية”.