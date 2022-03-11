هل من أزمة طحين أو قمح؟

طمأن رئيس تجمع أصحاب المطاحن أحمد حطيط ألا أزمة طحين أو قمح في الوقت الراهن والمخزون الموجود الآن يكفي لشهر ونصف على الأقل مشيرا في المقابل الى ألا مفر من ارتفاع سعر ربطة الخبز طالما تشهد أسعار القمح والنفط ارتفاعاً عالمياً.

حطيط وفي حديث الى صوت كل لبنان أكد أنه يتم تسليم كل أنواع الطحين الى الأفران داعيا المواطنين الى عدم التهافت وتخزين الخبز لأن ذلك من شأنه أن يخلق أزمة.

وشدد حطيط على أن مسألة امتناع بعض المطاحن عن بيع الطحين أخذت طريقها الى الحل، كاشفا عن حلول كثيرة يتم العمل عليها لتفادي الأزمة بعد مهلة الشهر ونصف، ووزير الاقتصاد يعمل على أكثر من خط وهناك مناقصة تم تقديمها من قبل مجلس الوزراء يجري العمل عليها سيتم من خلالها استيراد خمسين ألف طن.