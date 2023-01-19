الخميس 26 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 19 يناير 2023 |
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هل من ازمة طحين جديدة ؟

منذ دقيقتين
الطحين

الطحين

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إستغرب تجمّع الأفران الصغيرة والمناقيش ومخابز المرقوق في الجنوب النقص الكبير الحاصل في مادة الطحين، وخصوصاً المعلومات التي تحدثت عن توقف بعض المطاحن عن تسليم الطحين الخاص بصناعة المعجنات، علماً أن هذه الأصناف مرفوع عنها الدعم منذ فترة وغياب بعض التجار والموزعين عن السمع.

وتخوّف التجمع من أزمة طحين ونقص في القمح في المطاحن، وخصوصاً بعد كلام نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أن كمية الطحين تكفي لأسبوعين، وحسب ما أوضح أنّ “المشكلة تكمن في تسديد ثمنه لأصحاب المطاحن، والتأخير من مجلس الوزراء لأنّه لا يلتئم ومن هنا التأخير في دفع مستحقات المطاحن من دعم القمح”.

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