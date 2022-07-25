الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
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هل من انفراجات قريبة في ملف الطحين؟

منذ 49 دقيقة
الطحين

الطحين

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بكّر المواطنون في مدينة صيدا في الوقوف امام الافران، التي مازالت تعمل بعد اقفال معظمها ابوابها بسب نفاذ مادة الطحين، واصطفوا في طوابير للحصول على ربطة خبز.

ومن المتوقع حصول بعض الانفراجات خلال الساعات القادمة اذا تسلمت الافران حصتها من الطحين من وزارة الاقتصاد، حسب ما اعلن اصحاب الافران في المدينة.

وكانت أكدت نقابات المخابز والأفران في لبنان على ضرورة تنظيم عمليات استيراد القمح وتوزيعها على المطاحن العاملة في لبنان بشكل عادل في ظل رقابة فاعلة كي تحصل كل مطحنة على حاجتها من القمح، وبالتالي كل فرن على حاجاته من الطحين لصناعة الخبز العربي بصورة عادية.

وذكرت النقابات، أنها كانت تطالب دائماً بضرورة تنظيم هذا القطاع وتوفير القمح لجميع المطاحن كي يتأمن الطحين إلى كل الأفران بصورة طبيعية، لأن توقف مطحنة واحدة عن العمل قد يؤثر على كميات الطحين.

وأملت أن تكون هناك عدالة في توزيع الطحين على الأفران بما يؤمن عملها لإنهاء طوابير الذل من أمامها لأسباب ليست الأفران مسؤولة عنها، بل بسبب نقص كميات الطحين المسلمة إليها في جميع المحافظات اللبنانية خلال شهر حزيران الماضي وتموز الحالي، وهذه الأفران بحاجة اليوم إلى زيادة نسبة إنتاجها لتتوافق مع حجم الطلب المتزايد نتيجة وجود أكثر من 700 ألف سائح من جهة، ولزيادة الطلب على الخبز العربي لارتفاع سعر الخبز الإفرنجي ومشتقاته بعد رفع الدعم عن الطحين المخصص لصناعته من جهة ثانية.

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