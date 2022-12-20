هل من تعديل قريب لتعرفة أوجيرو؟

رأى وزير الاتصالات جوني القرم “أننا دخلنا في الزمن المفتوح للفراغ الرئاسي، إذ هناك تباعد وتباين في المواقف حتى اللحظة ولا شيء مرتقباً في المدى القريب لسوء الحظ”.

ورداً على سؤال حول احتمال زيادة التعرفة لتأمين طلبات موظفي شركتي الخلوي، أوضح في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “الاتفاق الذي توصّلنا إليه معهم هو نفسه الذي كان موجوداً قبل إضرابهم”، مؤكداً أن “أي قرار لن يُتّخذ قبل إجراء دراسة مالية شاملة لضمان إمكان إعطاء الزيادات من دون أن تتأثر التعرفة”.

وبالنسبة إلى “أوجيرو”، أكد القرم أن “الوضع صعب في ظلّ ما وصل إليه سعر صرف الدولار، ويجب تعديل التعرفة في أوجيرو في الوقت المناسب، لكن الوقت اليوم ليس ملائماً”.