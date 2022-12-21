هل من تقنين للمولدات في الأعياد؟

وسط ارتفاع الدولار بشكل غير مسبوق قبل ايام قليلة من فترة الاعياد، يتحضر اللبنانيون الى الاحتفال في عيدي الميلاد ورأس السنه، ما يضع المواطنين في مواقف محرجة، اولاً، بسبب غلاء المعيشة، وثانياً بسبب اسعار جميع المواد المرتفعة بشكل غير مسبوق، ولكن يبقى السؤال الاهم هل سيكون هناك تقنينٌ في تغذية المولّدات في عيدي الميلاد ورأس السّنة؟

موقع mtv حمل هذا السّؤال الى مالك مجموعة من المولّدات في أكثر من منطقة في المتن الذي زفّ الى اللبنانيّين بشرى العيد “الكهربائيّة”، وقال لموقعنا: “لا تقنينَ في العيدين، وتوجُّه كلّ أصحاب المولّدات في مختلف المناطق هو ألاّ تنقطع تغذية المولّدات لكي يُعيّد اللبنانيّون من دون همّ الكهرباء”.

وفي سيّاق آخر، أشار الى أنّ “وضع هذا القطاع الى تحسّن، والناس قد تعوّدت وباتت تعرف كيف تتحكّم بمصروف المنزل لناحية تغذية المولّد، ونحن من جهتنا لم نعُد نخسر كما كنّا في الفترة الماضية، ولكن هذا لا يعني أنّ أرباحنا قد زادت”، مضيفاً: “لسنا ضدّ الناس كما يُسوّق البعض، بل نحن منهم، ونحلم، كما هم، أن تأتي يوماً ما “كهرباء الدّولة” 24 على 24 ساعة في اليوم، خصوصاً وأنّ هذا القطاع وُلد من جراء تقصير الدّولة وفسادها”.