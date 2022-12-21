الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 21 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل من تقنين للمولدات في الأعياد؟

منذ 9 دقائق
انقطاع الكهرباء- أرشيفية

انقطاع الكهرباء- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

وسط ارتفاع الدولار بشكل غير مسبوق قبل ايام قليلة من فترة الاعياد، يتحضر اللبنانيون الى الاحتفال في عيدي الميلاد ورأس السنه، ما يضع المواطنين في مواقف محرجة، اولاً، بسبب غلاء المعيشة، وثانياً بسبب اسعار جميع المواد المرتفعة بشكل غير مسبوق، ولكن يبقى السؤال الاهم هل سيكون هناك تقنينٌ في تغذية المولّدات في عيدي الميلاد ورأس السّنة؟

موقع mtv حمل هذا السّؤال الى مالك مجموعة من المولّدات في أكثر من منطقة في المتن الذي زفّ الى اللبنانيّين بشرى العيد “الكهربائيّة”، وقال لموقعنا: “لا تقنينَ في العيدين، وتوجُّه كلّ أصحاب المولّدات في مختلف المناطق هو ألاّ تنقطع تغذية المولّدات لكي يُعيّد اللبنانيّون من دون همّ الكهرباء”.

وفي سيّاق آخر، أشار الى أنّ “وضع هذا القطاع الى تحسّن، والناس قد تعوّدت وباتت تعرف كيف تتحكّم بمصروف المنزل لناحية تغذية المولّد، ونحن من جهتنا لم نعُد نخسر كما كنّا في الفترة الماضية، ولكن هذا لا يعني أنّ أرباحنا قد زادت”، مضيفاً: “لسنا ضدّ الناس كما يُسوّق البعض، بل نحن منهم، ونحلم، كما هم، أن تأتي يوماً ما “كهرباء الدّولة” 24 على 24 ساعة في اليوم، خصوصاً وأنّ هذا القطاع وُلد من جراء تقصير الدّولة وفسادها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    زينة الميلاد في وسط بيروت
    العيد في لبنان: الدولار "مجنون" والحجوزات "مفوّلة"
    النائب سامي الجميل
    الجميّل: حادثة العاقبية "رسالة".. والشعب اللبناني "رهينة"
    مولوي ونظيره المصري
    مولوي يلتقي نظيره المصري: لتعزيز التعاون في ضوء التحديات الأمنية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رامي عياش وزوجته داليدا
    بالفيديو.. رامي عياش يستقبل مولودته الجديدة
    رامي مخلوف
    رامي مخلوف للسوريين: حدث كبير سيتحدث عنه العالم وسيبهركم
    ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار
    جنون دولار السوق السوداء مستمر.. رقم قياسي جديد!