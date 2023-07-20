هل من جلسة نيابيّة "قريبًا" لانتخاب رئيس؟

شدد النائب ميشال موسى، على أن انتخاب رئيس للجمهورية يجب أن يحصل في مجلس النواب، والحوار الإيجابي ضروري إن كان ثنائياً أو جامعاً بين كلّ الأفرقاء في الداخل من أجل حصول هذا الاستحقاق.

وعن بيان اللجنة الخماسية بشأن لبنان، اعتبر موسى في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، أنّه خطوة أولى جديّة، كونه نتيجة اجتماع للدول المؤثّرة في المنطقة، مشيراً إلى أنه أياً تكن نتائج الاجتماعات التي ستتبعه، لاةبدّ من تفعيل الجهد الداخلي بشكل أكبر لأنّ الحركة الخارجية قد تتطلب وقتاً أكثر.

ورداً على سؤال عن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من قائد الجيش رئاسياً، لفت موسى إلى ألّا مواقف مطلقة ضدّ أحد والعلاقة بين الطرفين جيّدة، لكن الموضوع يتبع السياق العام. وأكد أن المطلوب اليوم هو القدرة على تأمين العدد الكافي لانتخاب رئيس، لأنّ الأمر لا يتوقف فقط على تبديل كتلة واحدة موقفها.

واستبعد موسى عقد جلسة انتخابيّة في وقت قريب، إذ لا جديد يُطرح في هذا الخصوص، معتبراً أنه في حال حصول أي تقدم في العلاقات أو التفاوض أو المواقف بين الكتل النيابية، يمكن عندها عقد جلسة.