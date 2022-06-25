السبت 26 ذو القعدة 1443 ﻫ - 25 يونيو 2022 |
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هل من حل لأزمة الخبز الاسبوع المقبل ؟

منذ 40 دقيقة
طوابير اللبنانيين تقف للحصول على ربطة الخبز

طوابير اللبنانيين تقف للحصول على ربطة الخبز

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أسف نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان علي ابراهيم، في بيان، لاستمرار “تهافت المواطنين على الافران للحصول على ربطة خبز بسبب الازمات المتكررة في هذا القطاع والتي لا علاقة لاصحاب المخابز والافران بها”.

وقال: “ان هذا التهافت يعرض المواطن الى اذلال وصاحب الفرن الى مشاكل نحن بغنى عنها في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها لبنان، لذلك ندعو كل البلديات كل في نطاقها الى حماية الافران ومنع حصول اشكالات بين المواطنين انفسهم وبينهم والعاملين في الافران والمخابز”.

وأشار الى أن “الاجتماع الذي عقده اصحاب الافران والمخابز مع وزير الاقتصاد والتجارة كان لوضع الامور في نصابها وكان ناجحا، الا اننا لم نلمس اليوم اية ايجابية على صعيد تأمين الطحين لكل الافران.

نأمل ان تحل هذه المسألة الاسبوع المقبل. كما نتمنى على بعض وسائل الاعلام توخي الدقة وعدم تضليل الرأي العام”.

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