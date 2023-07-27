هل من خطر انتشار وبائي لـ "الكوليرا" في لبنان؟

كشف عضو لجنة الصحة النيابية النائب عبد الرحمن البزري أن لا مشكلة إسمها وباء “كوليرا” في لبنان، إذ لا انتشار وبائيًا والترصد الوبائي موجود.

وقال في حديث إلى “صوت لبنان”: “لا خطر في الوقت الحالي من الانتشار الوبائي، وثمة إجراءات تتّخذ في مناطق حيث الكثافة كما في مناطق تركّز النازحين، إلّا أنّ الخطر سيبقى جادّا بخاصّة أن الكوليرا موجود في المنطقة”.

ولفت البزري إلى أنّ الترصد الوئائي موجود ويتم التعامل بجدية معه، ولكن هناك فرقاً بين أن تُعلَن الحالات بشكل يومي وأن تُرصد.

وأكد أن لقاح “الكوليرا” العادي غير مطروح حاليًا لأن لا كوليرا بشكل دائم وسيعطى لمن سيسافر إلى بلدان فيها انتشار للوباء، مشيراً إلى تأمين وقاية موقتة للموجودين في مناطق اللجوء أو حولها، واللقاح أدى وظيفته في الفترة الماضية.

وأضاف البزري: “الأساس الوقاية، والتاريح الطبّي عالميًا لم يتقدّم إلا عند تأمين بنية صحية جيدة كالمياه الصالحة للشرب”، موضحًا أنّ “الكلور” مادة مساعدة، ولكن هناك طرق استعمال يجب اتباعها عند استخدامه.