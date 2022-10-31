الأثنين 6 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 31 أكتوبر 2022 |
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هل من خوف على الوضع الأمني؟

منذ ساعة واحدة
الوضع الأمني - لبنان

الوضع الأمني - لبنان

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شدّد الوزير السابق مروان شربل على أن الدستور يفرض انتخاب رئيس جديد وليس تعيينه، “لذلك فواجب النواب بدلاً من البحث عن تسوية، الاجتماع في المجلس الى حين أن يتمكن أحد المرشحين من الوصول الى سدة الرئاسة”، داعياً الى “تطبيق اتفاق الطائف، وإذا ثمة من لا يريد الطائف فعلينا الذهاب الى نظام جديد”.

وأعرب شربل في حديث إلى “صوت كل لبنان”، عن أسفه لترقب كلمة السر الخارجية عند كل استحقاق، محمّلاً مجلس النواب بكامل أعضائه بما في ذلك نواب التغيير والنواب الجدد مسؤولية الفراغ.

وطمأن شربل ألا خوف على الوضع الأمني الذي سيبقى ممسوكاً، معتبراً أن “الوضع لا يمكنه أن يسوء أكثر مما هو عليه الآن”.

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