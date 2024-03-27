هل من رخص لمصارف جديدة؟.. إليكم التفاصيل

أشار الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة إلى أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري رفض ما عرف بخطة الحكومة لدمج المصارف، معتبرًا أنها تدمّر القطاع المصرفي.

ولفت عجاقة، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى أن منصوري رأى ردّة الفعل على خطة إعادة هيكلة المصارف وبالتالي أكّد ألّا رخص لمصارف جديدة. وقال: “وجّه منصوري إنذارًا داخليًا للطبقة السياسية بشأن الوضع المالي، بالتوازي مع الإنذار الخارجي الذي يوجهه البنك الدولي”.

ومن جهة أخرى، أكّد عجاقة أنّ لدى لبنان خسائر اقتصادية كبيرة بسبب الأحداث في الجنوب وأحداث غزة والأخطر أن البلد أمام سيناريو مفتوح من المواجهات ما يفاقم الخسائر المالية.

عجاقة لفت إلى أن هناك كمية كبيرة من الأموال النقدية في الأسواق اللبنانية، معتبرًا أنه من الواضح وجود نشاط يموّل الاقتصاد النقدي ليظهر أنّ الأمور جيدة ولكن الحقيقة غير ذلك، مضيفًا أن هذه المجموعات عابرة للطوائف والأحزاب وجانية للأرباح. وشدد عجاقة عل أن مداخيل المغتربين لا تغطي هذه الكمية من الكاش.

ورأى عجاقة انه في حال عدم الالتزام بالاصلاحات النقدية سوف يكون لبنان أمام عقوبات دولية جديدة.