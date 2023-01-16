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هل من قرارات للحد من تدهور سعر الليرة ؟

منذ 9 دقائق
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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أشارت مصادر مواكبة لاجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان الى أن “لا قرارات ولا تعاميم تم إقرارها خلال الاجتماع والبحث تركّز حول الآليات الهادفة الى الحد من تدهور سعر الليرة”.

وكشفت المصادر لـmtv أنه “من المنتظر أن يصدر عن مصرف لبنان هذا الأسبوع سلسلة تعاميم جديدة تهدف للحد من تدهور سعر الصرف”.

وأعلنت المصادر أن “مصرف لبنان يتجه في الأيام المقبلة لوضع ضوابط جديدة لكيفية التعامل مع منصة صيرفة على أن تلحظ هذه الضوابط شروطاً جديدة”.

وهذا ولفتت المصادر الى وجود تكتم شديد حول ما بُحث اليوم في اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان بهدف أن تعطي الاجراءات المنتظرة مفعولها.

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