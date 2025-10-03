الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
هل من قنوات تواصل جديدة بين "الحزب" وبعبدا؟

منذ 7 دقائق
نواب حزب الله

يواصل “حزب الله” محاولاته لتطويق أي قرار بحصرية السلاح، فزيارة رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد لرئيس الجمهورية جوزاف عون ومن بعده قائد الجيش رودولف هيكل، وإن كانت في الظاهر تؤشر إلى إعادة قنوات التواصل مع بعبدا بعد انقطاعها منذ قرارات الحكومة في 5 و7 آب، لكنها في الواقع لم تكن سوى محاولة لاستباق أي قرار لا يصب في مصلحته في الجلسة المقبلة للحكومة.

وعلمت “نداء الوطن” أنّ زيارة رعد أتت بعد فترة من الانقطاع لتفتح آفاقًا جديدة وطريقة تعاطٍ مختلفة من “حزب الله”، باعتبار أنه لو بقي على مواقفه السابقة لما كان حصل هذا اللقاء، إذ ثمة قرار بإعادة فتح قنوات التواصل وخصوصًا مع عون، وقد حضر موضوع الروشة خلال اللقاء.

