هل من منخفض جوّي أسبوع المقبل؟

يسيطر طقس مستقر ودافئ نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع بعض التقلبات المحلية حتى صباح يوم الاثنين، حيث يتأثر لبنان تدريجياً بمنخفض جوّي متمركز شمال مصر ويكون مصحوبأ بكتل هوائية باردة نسبياً ما يؤدي الى طقس ماطر بغزارة احياناً مع رياح شديدة وثلوج على المرتفعات حتى مساء يوم الثلاثاء حيث ينحسر تدريجياً ومن المتوقع ان تتاثر المنطقة مجدداً بمنخفض جوّي آخر مركزه البحر الاسود اعتباراً من بعد ظهر الأربعاء.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد:

غائم جزئياً الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح احيانا مع ظهور طبقات من الغبار، ترتفغ نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات كما تتساقط امطار متفرقة في المناطق الداخلية مساء مع احتمال حدوث برق ورعد.

الإثنين:

غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم وتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق.

الثلاثاء:

غائم إجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتساقط امطار تكون غزيرة احياناً ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة احياناً كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق. تخف حدة الأمطار في خلال الليل مع حدوث انفراجات واسعة.

الأربعاء:

غائم جزئيًا من دون تعديل بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تتساقط امطار خفيفة متفرقة خلال النهار ، يتحول تدريجياً الى غائم مع تساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احياناً اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح شديدة احياناً، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق