الجمعة 18 ذو القعدة 1443 ﻫ - 17 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل نشهد تراجعات بسعر البنزين والمازوت والغاز في الأسابيع القادمة؟

4 - ديسمبر - 2021
محطة محروقات

محطة محروقات

A A A
طباعة المقال

أعلن عضو نقابة ​أصحاب المحطات​ ​جورج البراكس​، أننا “سنشهد على الأرجح تراجعات ب​سعر البنزين​ والمازوت والغاز في الأسابيع القادمة وذلك بسبب تراجع سعر صرف ​الدولار​ في ​السوق السوداء​ من جهة، وانخفاض سعر برميل ​النفط​ العالمي من جهة ثانية”.

وأشار البراكس في تصريح تلفزيوني، الى أن “فروقات الإنخفاض بأسعار البنزين من جهة، والمازوت والغاز من جهة ثانية، يعود لأن سعر المازوت والغاز مئة بالمئة على الدولار، أما البنزين فـ90 بالمئة ​مصرف لبنان​ ثبت سعر دولاره على سعر 20400 ليرة”.

وتحدث البراكس عن “تراجعات سعر النفط الخام، لهذا سنشهد تراجعات بأسعار البنزين والمازوت والغاز، وأنا من الناس الذين توقعوا ارتفاع أسعار النفط عند أوائل السنة الجديدة، وأموميكرون ظهر فجأة، والعالم يجهل تعاطي ​اللقاحات​ ومدى تأثيره، وهناك تخوف بأسواق النفط العالمية، وكلنا نعرف أن التحكم بالمتحور سيكون سريعا، وكل المعطيات تدل على هذا الموضوع، وهناك تطمينات عالمية، والدول المنتجة لا تريد لبرميل النفط أن يكون أكثر من 70 دولار”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي
    كركي يصدر مذكّرة حول آلية استفادة الأطباء المتقاعدين من العناية الطبية
    شعار حزب الكتائب اللبنانية
    حزب الكتائب يتقدم باقتراح قانون معجل مكرر لحماية مبنى اهراءات القمح
    ميليشيا حزب الله
    واشنطن لا تعاون مع حكومة فيها أكثرية لـ حزب الله

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    الذهب
    توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
    قتل حكم ضربًا في الملعب.. وفيديو يوثق الهجوم!