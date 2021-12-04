هل نشهد تراجعات بسعر البنزين والمازوت والغاز في الأسابيع القادمة؟

أعلن عضو نقابة ​أصحاب المحطات​ ​جورج البراكس​، أننا “سنشهد على الأرجح تراجعات ب​سعر البنزين​ والمازوت والغاز في الأسابيع القادمة وذلك بسبب تراجع سعر صرف ​الدولار​ في ​السوق السوداء​ من جهة، وانخفاض سعر برميل ​النفط​ العالمي من جهة ثانية”.

وأشار البراكس في تصريح تلفزيوني، الى أن “فروقات الإنخفاض بأسعار البنزين من جهة، والمازوت والغاز من جهة ثانية، يعود لأن سعر المازوت والغاز مئة بالمئة على الدولار، أما البنزين فـ90 بالمئة ​مصرف لبنان​ ثبت سعر دولاره على سعر 20400 ليرة”.

وتحدث البراكس عن “تراجعات سعر النفط الخام، لهذا سنشهد تراجعات بأسعار البنزين والمازوت والغاز، وأنا من الناس الذين توقعوا ارتفاع أسعار النفط عند أوائل السنة الجديدة، وأموميكرون ظهر فجأة، والعالم يجهل تعاطي ​اللقاحات​ ومدى تأثيره، وهناك تخوف بأسواق النفط العالمية، وكلنا نعرف أن التحكم بالمتحور سيكون سريعا، وكل المعطيات تدل على هذا الموضوع، وهناك تطمينات عالمية، والدول المنتجة لا تريد لبرميل النفط أن يكون أكثر من 70 دولار”.