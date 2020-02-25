أخبار لبنان

هل نقول “باي باي” للدولار مطلع آذار؟؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

حذّرت مصادر مصرفية من تفاقم أزمة شح الدولار مع نهاية شهر شباط الحالي. وقالت، “عيشوا في نعمة الدولار حتى نهاية الشهر، وبعدها عليه العوض من وجوده في المصارف”.

المزيد من الأخبار

غضب فرنسي من السلطة: نحو مجلس قناصل يدير لبنان!

رسالة سيئة الى حكومة دياب.. وسفيرٌ عربيٌّ يتوقع سقوط الحكومة…

وكانت مصارف قد استبقت نهاية الشهر وبدأت بتجفيف سحب الدولار لمودعيها، كبنك الاعتماد اللبناني الذي أصدر تعميماً يسمح بسحب 50 دولار لمن يملك رصيد في حسابه بقيمة ألف دولار او أقل.

وبلغ سعر صرف الدولار لدى الصرافين اليوم 2430 ليرة للبيع فيما حافظ الدولار الاميركي في سوق بيروت المالية على استقراره، واقفل على سعر وسطي 1507,50 ليرات لبنانية وفقاً لنشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

كورونا يرعب لبنان.. ما لا يقل عن ألف شخص قد يكون مُشتبهاً بإصابتهم بكورونا يتنقلون…

أخبار لبنان

نقيب الأطباء: حالات كورونا ستزيد.. وهذا ما حذّر اللبنانيين منه!

أخبار لبنان

تعيينات باسيل تغضب عونيين

أخبار لبنان

البحرين: وقف كل الرحلات من وإلى لبنان حتى إشعار آخر

أخبار لبنان

الثورة “راجعة”

أخبار لبنان

حزب الله يجمِّد السفر إلى إيران