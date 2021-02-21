هل هناك عمليات فرار في صفوف العسكريين ؟ قيادة الجيش توضح

أعلنت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه في بيان، ان بعض المواقع الالكترونية تداول اخباراً عن عمليات فرار في صفوف العسكريين ومن ضمنهم عدد من الضباط وان قيادة الجيش فتحت تحقيقاً في الموضوع.

وأوضحت قيادة الجيش ان ما يحصل هو بعض عمليات الفرار لأسباب مختلفة لعسكريين من دون تسجيل اي ارتفاع يذكر في نسب حصولها وغير مرتبطة بالوضع الاقتصادي الحالي، كما انها لم تجري اي تحقيق داخلي.

ودعت قيادة الجيش الى توخي الدقة في ما يتعلق بالاخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، مؤكدة انها ورغم قساوة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية فانها على جهوزية تامة لتنفيذ المهام المتعددة الملقاة على عاتقها.