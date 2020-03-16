هل وصل “فيروس كورونا” إلى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ؟

مع تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في لبنان عتبة المئة شخص بناء على ‏الاحصاء الرسمي، في ما عدا اولئك الذين يحملون الفيروس والذين لم تظهر اعراضه عليهم ‏بعد، أو الذين فضلوا الحجر المنزلي من دون الاعلان عن اصابتهم،

شعرت الحكومة بالخطر ‏الداهم، خصوصا مع بلوغه صفوف الوزراء اذ تبين ان ممثل شركة “لازار” للاستشارات ‏المالية الذي قابل رئيس الوزراء وعددا من الوزراء مصاب بالفيروس ما استدعى عودته الى ‏بلاده على عجل، وتخوف الوزراء من انتقال العدوى اليهم والى عائلاتهم بحيث بادر عدد كبير ‏منهم الى اجراء الفحوص في اجواء من التكتم‎.‎

من جهة أخرى أشارت مصادر إلن جلسة جلس الوزراء ناقشت ورقة معدّة مسبقاً حول إجراءات الحكومة وحصل نقاش مطوّل دام نحو ساعتين في البند الأول المتعلق بحظر التجول وطريقة تعاطي الجيش والأجهزة الأمنية مع هذا الأمر وإمكانية الملاحقة القانونية.

وكان الرأي الطاغي أنّ منع اللبنانيين من الخروج سيفتح على أزمات أخرى متعددة منها عدم تمكّن المواطن من تسيير أعماله فاستقر الرأي عند الاكتفاء بمنع التجمعات والاكتظاظ

لكن فور انتشار صور عن اكتظاظ كورنيش المنارة بالرواد صباح امس, قرر مجلس الدفاع الأعلى خلال اجتماعه على الفور التحرّك للطلب من الناس مغادرته وعدم التجمّع