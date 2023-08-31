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هل وضع هوكشتاين ملف الحدود البريّة على الطاولة؟

منذ 53 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

الشرق الأوسط
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عكست زيارة المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكشتاين إلى بيروت، اهتمام واشنطن بالاستقرار الأمني في جنوب لبنان، بموازاة انطلاق أعمال التنقيب عن النفط والغاز في الرقعة البحرية رقم 9 الحدودية مع “إسرائيل”؛ حيث جرى البحث في ملف النزاع الحدودي البري مع “إسرائيل”، إلى جانب ملف استخراج النفط، عشية تجديد ولاية “اليونيفيل” في مجلس الأمن لسنة إضافية.

وبعدما توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية في تشرين الأول 2022، بوساطة أميركية تولاها هوكشتاين، بات النزاع الحدودي البري في الجنوب، مصدر قلق من أن يؤدي أي تصعيد إلى زعزعة للاستقرار في الجنوب، وهو ما تسعى واشنطن لاحتوائه، كما قالت مصادر لبنانية مواكبة للزيارة، مشيرة إلى أن حل الخلافات الحدودية البرية سيكون ضمانة للاستقرار في المنطقة.

وقالت مصادر لبنانية مواكبة للزيارة، لـ”الشرق الأوسط”، إن ملف تحديد الحدود البرية كان مطروحًا في لقاءات هوكشتاين، لا سيما النقاط الحدودية البرية العالقة التي تحول دون إنجاز الترسيم، وذلك لطرح المطلب اللبناني في زيارة مقبلة لهوكشتاين إلى تل أبيب.

وإضافة إلى هذا الملف الحيوي، بحث المسؤولون اللبنانيون معه ملفات متصلة بالكهرباء واستخراج الغاز في حال أسفرت نتائج التنقيب في البلوك رقم 9 عن وجود كميات تجارية، فضلاً عن ملف تصديره والحاجة إلى ضمانة أميركية للمساعدة على عملية التصدير.

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