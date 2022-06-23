هل يؤدي التكليف إلى تشكيل حكومة جديدة؟

غرد النائب السابق عاصم عراجي عبر “تويتر” وقال: “تكليف أي شخصية لتشكيل الحكومة، لن يؤدي بالنهاية الى تشكيل حكومة جديدة نظراً للخلاف الكبير بين الأطراف السياسية نحن أمام مشهد رئيس تصريف اعمال ومكلف غير قادر لتشكيل حكومة وهذا سيؤدي الى مزيد من الانهيار والتفتت الحل ليس داخلياً ومؤجل لغاية الاتفاق على التسويات الدولية والأقليمية”.

في هذا المجال، تتجه الأنظار اليوم الخميس الى قصر بعبدا لمواكبة الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في ظل توجه الى اعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي.

وقال ميقاتي في حديث له إنه “لن يستبق الأمور بتبنيه حكومة سياسية أو غير سياسية”، وأشار الى ان “هذا الأمر لن يحصل إلا بعد استشارة الكتل النيابية والنواب المستقلين”.

وأوضح ميقاتي أنه “يتمنى أن يحصل التأليف في وقت سريع لافتا الى انه قد يطرح تعديلا لبعض الوزراء والحقائب ولكنه بشكل عام كان مرتاحاً في التعامل مع مكونات الحكومة الحالية”.

كما أصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية التوزيع النهائي لمواعيد ​الاستشارات النيابية​ الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الخميس 23 حزيران 2022 لتسمية رئيس يكلف تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد تعديلات طفيفة أدخلت على الجدول الأول الذي كان وزع قبل أيام.